Легенду украинских шахмат Василия Иванчука не выпускают из страны на Кубок мира в Баку
Василий Иванчук (Фото:chess.com)
В соцсетях появилось письмо в поддержку Иванчука подписанное звездами мировых шахмат — Магнусом Карлсеном, Виши Анандом, Хикару Накамурой, Фабиано Каруаной, Уэсли Со и Борисом Гельфандом.
Они просят украинские власти разрешить легендарному гроссмейстеру Василию Иванчуку принять участие в Кубке мира, который стартует 29 июля в Баку.
Как написал в соцсетях гендиректор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Эмиль Сутовский, львовянин не получил разрешения на выезд из страны, и несмотря на все обращения в Минспорта Украины, ситуация не изменилась.
Пост прокомментировала знаменитая украинская шахматистка Наталия Жукова, которая объяснила ситуацию.
«В Министерстве спорта Украины изучили список участников Кубка мира и увидели там россиян, которые общаются /фотографируются
Те, кто поедут в Баку уже давно за пределами Украины, а 54-летний Иванчук военнообязанный, поэтому без разрешения не может покинуть страну.
Кто такой Василий Иванчук?
Василий Михайлович Иванчук родился 18 марта 1969 года в Копычинцах Тернопольской области. Гроссмейстер с 1988 года. Победитель командного чемпионата мира в составе сборной СССР (1989). Победитель командного чемпионата мира в составе сборной Украины (2001). Чемпион Европы 2004 года, финалист чемпионата мира ФИДЕ 2001—2002 года. Четырехкратный победитель Всемирных Шахматных Олимпиад: дважды в составе команды СССР (1988, 1990) и дважды в составе команды Украины (2004, 2010). Претендент на мировую шахматную корону. Чемпион мира по блицу (2007). Чемпион мира по быстрым шахматам (2016).
Ранее мы писали, что украинский чемпион мира по шахматам умер в 46 лет.