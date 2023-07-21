Легенду украинских шахмат Василия Иванчука не выпускают из страны на Кубок мира в Баку 21 июля, 22:15 Василий Иванчук (Фото:chess.com)

В соцсетях появилось письмо в поддержку Иванчука подписанное звездами мировых шахмат — Магнусом Карлсеном, Виши Анандом, Хикару Накамурой, Фабиано Каруаной, Уэсли Со и Борисом Гельфандом.



Они просят украинские власти разрешить легендарному гроссмейстеру Василию Иванчуку принять участие в Кубке мира, который стартует 29 июля в Баку.

Как написал в соцсетях гендиректор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Эмиль Сутовский, львовянин не получил разрешения на выезд из страны, и несмотря на все обращения в Минспорта Украины, ситуация не изменилась.

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Пост прокомментировала знаменитая украинская шахматистка Наталия Жукова, которая объяснила ситуацию.

«В Министерстве спорта Украины изучили список участников Кубка мира и увидели там россиян, которые общаются /фотографируются и т. д. с руководством страны-агрессора, которая ведет войну в Украине. Поэтому украинским шахматистам не рекомендовано принимать участие в Кубке мира», — написала Жукова.

Те, кто поедут в Баку уже давно за пределами Украины, а 54-летний Иванчук военнообязанный, поэтому без разрешения не может покинуть страну.

Кто такой Василий Иванчук?

Василий Михайлович Иванчук родился 18 марта 1969 года в Копычинцах Тернопольской области. Гроссмейстер с 1988 года. Победитель командного чемпионата мира в составе сборной СССР (1989). Победитель командного чемпионата мира в составе сборной Украины (2001). Чемпион Европы 2004 года, финалист чемпионата мира ФИДЕ 2001—2002 года. Четырехкратный победитель Всемирных Шахматных Олимпиад: дважды в составе команды СССР (1988, 1990) и дважды в составе команды Украины (2004, 2010). Претендент на мировую шахматную корону. Чемпион мира по блицу (2007). Чемпион мира по быстрым шахматам (2016).

Селфи с Иванчуком / Фото: chesswood

Ранее мы писали, что украинский чемпион мира по шахматам умер в 46 лет.