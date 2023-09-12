Популярный велогонщик попал в жуткую аварию вместе с беременной женой — фото 12 сентября, 20:05 Натан ван Хойдонк (Фото:instagram.com/nvhooydonck)

Бельгийский шоссейный велогонщик Натан Ван Хойдонк пострадал в результате ДТП.

Как сообщает Het Laatste Nieuws, 27-летний спортсмен ехал в автомобиле вместе со своей беременной женой.

Во время движения у бельгийца, вероятно, произошел сердечный приступ. Натан потерял контроль и врезался в пять других машин.

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После аварии ван Хойдонка доставили в больницу в критическом состоянии. Медикам на месте происшествия удалось реанимировать потерпевшего, травмы супруги были незначительными, но она также была доставлена в больницу.

Сейчас ван Хойдонк находится в состоянии искусственной комы в отделении интенсивной терапии. Врачи оценивают его состояние обнадеживающее, серьезных повреждений мозга нет.

Ранее сообщалось, что известная канадская фигуристка погибла в жутком ДТП.