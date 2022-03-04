«Я категорически против этой войны». Известный велогонщик отказался от российского гражданства 4 марта, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Павел Сиваков (Фото:ineosgrenadiers.com)

Велогонщик Павел Сиваков выступил против российского вторжения в Украину.

В знак протеста против войны в Украине Сиваков отказался от российского гражданства и будет выступать за Францию, сообщает официальный сайт команды Grenadiers, за которую выступает велогонщик.

Сиваков заявил, что давно хотел стать гражданином Франции, а военное вторжение России в Украину ускорило этот процесс.

«Как я уже говорил, я категорически против этой войны и все мои мысли с украинским народом. Как и большинство людей во всем мире сейчас, я надеюсь на мир и скорейшее прекращение происходящих в Украине страданий», — сказал Сиваков.

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