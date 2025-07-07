Велосипеды за 13 тысяч евро, которые украли на Тур де Франс, продают уже в Москве

7 июля, 17:36
Поделиться:
Бенжамин Томас из команды Cofidis на первом этапе Тур де Франс (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Бенжамин Томас из команды Cofidis на первом этапе Тур де Франс (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

После первого этапа французской веломногодневки у команды Cofidis украли 11 велосипедов. Каждый стоит около 13 000 евро.

Инцидент произошел возле гостиницы, где ночевала команда. Вскоре пять велосипедов полиция нашла в ближайшем лесу, а шесть всплыли в России.

На местном сайте Авито есть объявление о продаже велосипедов без документов, участвовавших в Тур де Франс. При том, что продавец прямо указывает, что это велосипеды команды Cofidis. Цена велосипеда около 7 тысяч евро, сообщают местные СМИ.

Реклама

Коллаж NV
Фото: Коллаж NV

Ранее мы писали о скандале, который вспыхнул на Тур де Франс. На втором этапе болельщики превратили кладбище в трибуну, чтобы наблюдать за велогонкой.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Велоспорт Велосипеды Тур де Франс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies