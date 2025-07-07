Велосипеды за 13 тысяч евро, которые украли на Тур де Франс, продают уже в Москве

После первого этапа французской веломногодневки у команды Cofidis украли 11 велосипедов . Каждый стоит около 13 000 евро.

Инцидент произошел возле гостиницы, где ночевала команда. Вскоре пять велосипедов полиция нашла в ближайшем лесу, а шесть всплыли в России.

На местном сайте Авито есть объявление о продаже велосипедов без документов, участвовавших в Тур де Франс. При том, что продавец прямо указывает, что это велосипеды команды Cofidis. Цена велосипеда около 7 тысяч евро, сообщают местные СМИ.

Фото: Коллаж NV

