Велосипеды за 13 тысяч евро, которые украли на Тур де Франс, продают уже в Москве
Бенжамин Томас из команды Cofidis на первом этапе Тур де Франс (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)
После первого этапа французской веломногодневки у команды Cofidis украли 11 велосипедов. Каждый стоит около 13 000 евро.
Инцидент произошел возле гостиницы, где ночевала команда. Вскоре пять велосипедов полиция нашла в ближайшем лесу, а шесть всплыли в России.
На местном сайте Авито есть объявление о продаже велосипедов без документов, участвовавших в Тур де Франс. При том, что продавец прямо указывает, что это велосипеды команды Cofidis. Цена велосипеда около 7 тысяч евро, сообщают местные СМИ.
