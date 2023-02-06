Верховная Рада обратилась в МОК с требованием запретить выступление РФ и Беларуси на Олимпиаде

6 февраля, 15:26
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Парламент требует запретить участие РФ и Беларуси на Олимпиаде в Париже (Фото:Laurent Gillieron/File Photo/REUTERS)

Парламент требует запретить участие РФ и Беларуси на Олимпиаде в Париже (Фото:Laurent Gillieron/File Photo/REUTERS)

Верховная Рада Украины поддержала обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием запретить участие на Олимпиаде спортсменов из РФ и Беларуси.

«Пока идет война, а Россия уничтожает украинский народ, участие российских и белорусских спортсменов будет выглядеть как поддержка войны и умиротворения агрессора», — сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Кроме МОК, парламент также обратился в парламенты мира, национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации.

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Ранее в МОК заявили, что готовы допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям при определенных условиях, в частности, если они будут выступать под нейтральным флагом.

27 января президент МОК Томас Бах заявил, что хочет «объединить всех спортсменов со всего мира», в том числе российских, на следующих Олимпийских играх, пишет Der Spiegel. По его словам, исключать спортсменов из соревнований «на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и белорусских спортсменов.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Беларусь Олимпийские игры МОК Война в Украине Алексей Гончаренко Война России против Украины

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