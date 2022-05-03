«Понимаю, что был не прав». Украинский олимпийский чемпион извинился за общение с российскими коллегами и поздравления в их адрес 3 мая, 19:12 Цей матеріал також доступний українською Ранее Олег заявил, что готов сменить гражданство (Фото:Олег Верняев via Instagram)

Украинский олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев извинился перед соотечественниками за то, что до войны общался с российскими коллегами и поздравлял их с победой, сообщает XSport.

Так, в переписке в одной из социальных сетей 28-летний уроженец Донецка написал: «Я не буду оправдываться, я понимаю, что был не прав. Но сейчас все изменилось окончательно».

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Также Олег признался, что после начала войны ему звонил один из российских спортсменов. По словам украинца, они поговорили, но общего языка не нашли.

Сообщалось, что Верняев уличил в предательстве своего бывшего партнера по сборной Украины Максима Василенко.

Ранее Олег заявил, что готов сменить гражданство.

Позже он объяснил, что его слова «перекрутили» журналисты.



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