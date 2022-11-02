Верняев поделился жутким падением украинского гимнаста во время тренировки — видео 2 ноября, 18:01 Грико — участник Олимпиады-2016 и чемпион Европы-2020 (Фото:Владислав Грико via Instagram)

Украинский олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев поделился жутким падением своего коллеги и соотечественника Владислава Грико во время тренировки.

Роликом титулованный спортсмен поделился в Instagram.

На видео показано, как Грико делал упражнения на перекладине. Но после одного из кульбитов Владислав сорвался со снаряда и упал.

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Падение получилось достаточно жутким, однако, к счастью, спортсмен избежал травм.

В комментарии к посту Верняев написал: «Любимая рубрика фейлов».

Грико — участник Олимпиады-2016 и чемпион Европы-2020 в командном первенстве.

Ранее Верняев поделился скандальным постом своего бывшего партнера по сборной Максима Василенко, в котором тот просил Бога спасти Херсон от украинских ракет.