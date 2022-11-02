Верняев поделился жутким падением украинского гимнаста во время тренировки — видео
Грико — участник Олимпиады-2016 и чемпион Европы-2020 (Фото:Владислав Грико via Instagram)
Украинский олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев поделился жутким падением своего коллеги и соотечественника Владислава Грико во время тренировки.
Роликом титулованный спортсмен поделился в Instagram.
На видео показано, как Грико делал упражнения на перекладине. Но после одного из кульбитов Владислав сорвался со снаряда и упал.
Падение получилось достаточно жутким, однако, к счастью, спортсмен избежал травм.
В комментарии к посту Верняев написал: «Любимая рубрика фейлов».
Грико — участник Олимпиады-2016 и чемпион Европы-2020 в командном первенстве.
Ранее Верняев поделился скандальным постом своего бывшего партнера по сборной Максима Василенко, в котором тот просил Бога спасти Херсон от украинских ракет.