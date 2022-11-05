«Конченные думали, что не сможем тренироваться». Олимпийский чемпион из Украины показал, как готовится к соревнованиям без света — видео 5 ноября, 19:03 Олег Верняев (Фото:instagram.com/verniaiev13)

Украинский олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев показал, как готовится к соревнованиям в отсутствие электричества.

Титулованный спортсмен опубликовал в сторис Instagram видео из спортивного зала.

В ролике показано, что Верняев и его коллеги не останавливают тренировку, несмотря на отсутствие электричества.

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Вопреки возникшим проблемам, спортсмены смогли найти способ, чтобы осветить зал.

На видео Олег прокомментировал сложившуюся ситуацию так: «Когда конченные думают, что, когда не будет света, то не сможем тренироваться». После этого он рассмеялся и добавил: «Нет».

Ранее Верняев поделился жутким падением своего коллеги и соотечественника Владислава Грико во время тренировки.

