«Ура! Теперь без нелюдей и фашистской символики». Экс-гимнаст сборной Украины сделал скандальное заявление об оккупации Россией Херсона
Максим Василенко (Фото:Максим Василенко via Instagram)
Бывший гимнаст украинец Максим Василенко отметился новым скандальным заявлением после оккупации российской армии Херсона.
Экс-спортсмен в Instagram опубликовал пост, в котором написал: «Ура! Без нелюдей, которые кричат «Слава Бандере», которые носят националистическую и фашистскую символику, мы наконец-то сможем отпраздновать этот великий праздник.
Наконец-то сможем слушать и петь фронтовые песни, с гордостью одеть георгиевские ленточки, пожать руку нашим героям-ветеранам и услышать тихий звон их медалей, возложить цветы к вечному огню и почтить память погибших предков".
Скриншотом поста Василенко в сторис социальной сети поделился олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев.
Комментируя заявление экс-партнера по национальной команде он написал: «Не хочется клоунов пиарить, но как вам не показать это. Пора брать билеты и уплывать домой, а то кораблей все меньше. Слава Украине!»
Ранее Василенко написал скандальный пост, в котором попросил Бога спасти Херсон от украинских ракет.
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