«Вот, бл***. Смотрите сюда и думайте». Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике объяснил, почему украинцы ненавидят россиян — видео 13 августа, 12:35 Олег Верняев (Фото:instagram.com/verniaiev13)

Украинский олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев доходчиво объяснил, почему его соотечественники ненавидят россиян.

Титулованный спортсмен опубликовал в сторис Instagram видео с организованного для детей праздника в Гостомеле.

В роликах показано, как проходит мероприятие на фоне полуразрушенных домов и сооружений.

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На видео Олег сказал: «Хочется показать всем нашим вот этим вот людям, которые кричат «Почему мы так начали ненавидеть соседей?» и тому подобное.

Потому что, вот смотрите — тут происходит одно, а тут дети играют. И казалось бы, заслуживают они такого детства? А вы все спрашиваете, почему такое отношение к вам. Вот, бл***, вот! Смотрите сюда и думайте своими головами".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее Верняев извинился за общение с российскими коллегами и поздравления в их адрес.

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