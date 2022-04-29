«Спаси Херсон от украинских ракет». Экс-член сборной страны по спортивной гимнастике оскандалился постом в соцсети

29 апреля, 11:12
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В начале текущего года Василенко объявил о завершении спортивной карьеры (Фото:Максим Василенко via Instagram)

В начале текущего года Василенко объявил о завершении спортивной карьеры (Фото:Максим Василенко via Instagram)

Бывший гимнаст украинец Максим Василенко попал в громкий скандал из-за своего поста в Instagram.

В сторис социальной сети экс-спортсмен написал: «Спаси Господи Херсон от украинских ракет».

Позже Василенко удалил свое сообщение, но его успел сохранить олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев.

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Он опубликовал скриншот поста Максима, а в комментарии к нему написал: «Вот так человек, который выступал за сборную Украины, пишет у себя в соцсетях. Пусть я буду плохим, но страна должна знать своих героев в лицо».

Олег Верняев via Instagram
Фото: Олег Верняев via Instagram

В начале текущего года Василенко объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее сам Верняев заявил, что готов сменить гражданство. Позже Олег объяснил, что его слова «перекрутили» журналисты.

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Теги:   Российская агрессия Херсон Военное вторжение Олег Верняев Война в Украине Фото

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