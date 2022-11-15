«Для особо тупых. Так понятней?». Олимпийский чемпион показал, в чем разница между украинскими и российскими спортсменами — видео 15 ноября, 18:56 Олег Верняев (Фото:instagram.com/verniaiev13)

Олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев показал, в чем разница между украинскими и российскими спортсменами.

Титулованный спортсмен опубликовал в сторис Instagram видео из бомбоубежища.

В ролике показано, как юные спортсмены вынуждены укрываться от ракетных ударов.

В комментарии к видео Олег написал: «Для особо тупых, кто спрашивает, так в чем разница между украинскими и русскими спортсменами. Так понятней?

Видео дня

Сегодня стартовал чемпионат Украины среди девушек. Они получили возможность выступать, но вместо этого из-за ракетного обстрела Россией Украины сидят на бомбоубежищах".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее Верняев показал, как готовится к соревнованиям в отсутствие электричества.