«Невероятные новости». Олимпийский чемпион из Украины отреагировал на освобождение защитников Азовстали — фото

22 сентября, 00:24
Поделиться:
Верняев — олимпийский чемпион 2016 года (Фото:DohaGym2018/Facebook)

Верняев — олимпийский чемпион 2016 года (Фото:DohaGym2018/Facebook)

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике украинец Олег Верняев отреагировал на новость об освобождении из российского плена защитников Азовстали.

Комментарием на радостное событие титулованный спортсмен поделился в сторис Instagram.

Олег опубликовал несколько фото украинских героев, которые защищали Мариуполь от российского оккупанта.

Видео дня

Читайте также:
«Это подстава, подозреваю несколько человек». Олимпийский чемпион из Украины прокомментировал найденный в его организме допинг

В комментарии к одному из снимков гимнаст написал: «Невероятные новости. Они — дома».

Олег Верняев via Instagram
Фото: Олег Верняев via Instagram
Олег Верняев via Instagram
Фото: Олег Верняев via Instagram
Олег Верняев via Instagram
Фото: Олег Верняев via Instagram

Верняев — олимпийский чемпион 2016 года. Он побеждал на чемпионатах мира и Европы, а также Европейских играх.

Ранее Верняев объяснил, почему украинцы ненавидят россиян.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Российская агрессия Военное вторжение Азовсталь Гимнастика Олег Верняев Война в Украине Фото Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X