«Невероятные новости». Олимпийский чемпион из Украины отреагировал на освобождение защитников Азовстали — фото
Верняев — олимпийский чемпион 2016 года (Фото:DohaGym2018/Facebook)
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике украинец Олег Верняев отреагировал на новость об освобождении из российского плена защитников Азовстали.
Комментарием на радостное событие титулованный спортсмен поделился в сторис Instagram.
Олег опубликовал несколько фото украинских героев, которые защищали Мариуполь от российского оккупанта.
В комментарии к одному из снимков гимнаст написал: «Невероятные новости. Они — дома».
Верняев — олимпийский чемпион 2016 года. Он побеждал на чемпионатах мира и Европы, а также Европейских играх.
Ранее Верняев объяснил, почему украинцы ненавидят россиян.
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