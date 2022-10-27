«По ходу выср***». Украинский олимпийский чемпион высмеял Путина за оговорку во время выступления — видео

27 октября, 20:16
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Олег Верняев (Фото:НОК Украины)

Олег Верняев (Фото:НОК Украины)

Украинский олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев высмеял президента России Владимира Путина за оговорку во время выступления.

Титулованный спортсмен поделился отрывком с речью диктатора из РФ в сторис Instagram.

На видео слышно, как Путин упомянул об отношениях России с ведущими странами Запада и НАТО.

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Однако у него возникли проблемы с произношением слова «выстроить». Из-за этого его заявление приобрело несколько другой смысл.

Верняев прокомментировал ролик с российским диктатором словами: «По ходу выср***».

Ранее гимнаст доходчиво объяснил, почему его соотечественники ненавидят россиян.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Владимир Путин Видео Гимнастика Олег Верняев

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