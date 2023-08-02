Сборы в Баку. Влиятельный сторонник Путина сыграл в футбол с вице-президентом Федерации шахмат Украины — фото 2 августа, 10:49 Гнип и Дворкович играют в футбол (Фото:Chess-News)

Юрий Гнип, который является представителем Федерации шахмат Украины, приехал на Кубок мира в Баку.

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Об этом сообщил Telegram-канал UA Chess | шахматы.

Кроме того, на фотографиях, которые опубликовал канал, видно, что вице-президент ФШУ играет в футбол с прокремлевским главой ФИДЕ Аркадием Дворковичем.

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Фото: UA Chess | шахматы

Фото: UA Chess | шахматы

Фото: UA Chess | шахматы

Отметим, что 20 июля Дворкович награждал выдающихся российских шахматистов в Москве. На церемонии также присутствовал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

ФИДЕ — международная федерация шахмат.

Ранее украинская шахматистка прорекламировала турнир сторонника Путина.