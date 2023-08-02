Сборы в Баку. Влиятельный сторонник Путина сыграл в футбол с вице-президентом Федерации шахмат Украины — фото
Гнип и Дворкович играют в футбол (Фото:Chess-News)
Юрий Гнип, который является представителем Федерации шахмат Украины, приехал на Кубок мира в Баку.
Об этом сообщил Telegram-канал UA Chess | шахматы.
Кроме того, на фотографиях, которые опубликовал канал, видно, что вице-президент ФШУ играет в футбол с прокремлевским главой ФИДЕ Аркадием Дворковичем.
Отметим, что 20 июля Дворкович награждал выдающихся российских шахматистов в Москве. На церемонии также присутствовал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
ФИДЕ — международная федерация шахмат.
Ранее украинская шахматистка прорекламировала турнир сторонника Путина.