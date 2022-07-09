Коллаборационизм на льду. Вице-президент Украинской федерации фигурного катания поучаствовал в шоу жены Пескова в России — видео 9 июля, 18:28 Петренко вышел на лед во время представления Аленький Цветочек в красном костюме (Фото:Скриншот видео)

Вице-президент Украинской федерации фигурного катания Виктор Петренко принял участие в шоу Татьяны Навки — супруги пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, которое прошло в РФ.



Олимпийский чемпион Олимпиады 1992 года в составе объединенной команды СНГ вышел на лед во время представления Аленький Цветочек в малиновом пиджаке.

Примечательно, что в шоу, которое состоялось в Сочи. также участвовали российские фигуристы, которых отстранили от международных соревнования за полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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Как сообщает Tribuna.com, на момент начала войны Петренко находился в Украине.

Ранее сообщалось, что скандальный экс-футболист сборной Украины Иван Ордец решил уехать из России на пятый месяц войны.

Ордец перешел в московское Динамо летом 2019 года. Он не осудил полномасштабное вторжение России в Украину, хотя и выступил против войны, а по окончании сезона в этом году веселился вместе с одноклубниками на корпоративе по случаю завершения сезона.



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