В Сети завирусилось видео, где 14-летняя гимнастка тренируется в укрытии во время обстрела Киева

Недавно в Сети появилось короткое видео, на котором цирковая гимнастка Анастасия Ткаченко совершенствует свои умения прямо в одном из бомбоубежищ Киева. Видеоролик записал тренер 14-летней девочки — Олег Куринский.

Известно, что Анастасия Ткаченко тренируется в детско-юношеском цирке Але-ап Киевского Дворца детей и юношества.

Отметим, что в ночь на 10 октября армия РФ атаковала Киев баллистикой и ударными БПЛА. Сообщается о падении обломков сбитых целей в нескольких районах и пожарах в многоэтажках.

Известно, что пострадали по меньшей мере 12 человек, целью атаки была критическая инфраструктура. Столица осталась частично без света и воды.

Ранее украинский фигурист высказал свое возмущение из-за допуска россиян к международным соревнованиям.