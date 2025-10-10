В Сети завирусилось видео, где 14-летняя гимнастка тренируется в укрытии во время обстрела Киева
Цирковая гимнастка Анастасия Ткаченко тренируется в бомбоубежище из-за России (Фото: Скриншот)
Несмотря на постоянный российский террор против гражданских, украинские спортсмены продолжают заниматься любимым делом даже в укрытии.
Недавно в Сети появилось короткое видео, на котором цирковая гимнастка Анастасия Ткаченко совершенствует свои умения прямо в одном из бомбоубежищ Киева. Видеоролик записал тренер 14-летней девочки — Олег Куринский.