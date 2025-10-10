В Сети завирусилось видео, где 14-летняя гимнастка тренируется в укрытии во время обстрела Киева

10 октября, 15:15
Цирковая гимнастка Анастасия Ткаченко тренируется в бомбоубежище из-за России (Фото: Скриншот)

Цирковая гимнастка Анастасия Ткаченко тренируется в бомбоубежище из-за России (Фото: Скриншот)

Несмотря на постоянный российский террор против гражданских, украинские спортсмены продолжают заниматься любимым делом даже в укрытии.

Недавно в Сети появилось короткое видео, на котором цирковая гимнастка Анастасия Ткаченко совершенствует свои умения прямо в одном из бомбоубежищ Киева. Видеоролик записал тренер 14-летней девочки — Олег Куринский.

Известно, что Анастасия Ткаченко тренируется в детско-юношеском цирке Але-ап Киевского Дворца детей и юношества.

Отметим, что в ночь на 10 октября армия РФ атаковала Киев баллистикой и ударными БПЛА. Сообщается о падении обломков сбитых целей в нескольких районах и пожарах в многоэтажках.

Известно, что пострадали по меньшей мере 12 человек, целью атаки была критическая инфраструктура. Столица осталась частично без света и воды.

Ранее украинский фигурист высказал свое возмущение из-за допуска россиян к международным соревнованиям.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Россия Киев Гимнастика Укрытие Война России против Украины Дети войны атака дронами Тренировка удар по Киеву

