В ночь на 12 июля состоялся матч между Бостон Селтикс и Мемфис Гриззлис в рамках Летней лиги НБА.

В составе хозяев площадки дебютировал украинец Максим Шульга. Он помог своей команде одержать победу над Мемфисом со счетом — 92:78.

Максим вышел в стартовой пятерке, отыграл 21 минуту 34 секунды, за которые набрал 5 очков (2/4 двухочковые, 0/2 трехочковые, ½ штрафные), собрал 3 подбора, отдал 3 передачи, совершил 2 перехвата, поставил 1 блок-шот при 3 фолах. Показатель эффективности украинца, которого Селтикс выбрал под 57-м номером на драфте НБА-2025, составил -2.

Лидерами Селтикс на площадке стали Джордан Уолш с 17 очками и Чарльз Бесси, который оформил дабл-дабл с 14 очками и 11 подборами. Оба игрока в отличие от Шульги имеют опыт выступлений в НБА.

Следующий матч в Летней лиге Селтикс сыграют 13 июля против Нью-Йорк Никс.

