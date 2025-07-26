В июле украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал золотую медаль в соревнованиях по метанию молота, показав результат 77,10 м. Кроме успешного выступления, он еще запомнился забавным моментом на церемонии награждения Универсиады.

После вручения медалей прозвучала композиция Gaudeamus. Именно эта песня традиционно звучит на Универсиадах. Однако Михаил ожидал услышать гимн Украины.



«Это не тот гимн», — сказал Кохан, скрестив руки на груди, сигнализировал об ошибке.



Ему сразу объяснил бронзовый призер соревнований Джорджо Оливери из Италии, напомнив, что здесь не будет звучать национальный гимн. Михаил быстро осознал курьезную ситуацию и даже выставил фрагмент с награждения на своей странице в Инстаграме.



Отметим, 24-летний Кохан в прошлом году стал бронзовым призером Олимпиады-2024, уступив в финале лишь канадцу Итану Кацбергу и венгру Бенце Галашу.



Ранее мы писали, что украинец стал чемпионом Европы по современному пятиборью.