«Это не тот гимн»: легкоатлет Кохан попал в курьезную ситуацию на Универсиаде — видео

26 июля, 15:24
Михаил Кохан — украинский метатель молота (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

В июле украинский легкоатлет Михаил Кохан завоевал золотую медаль в соревнованиях по метанию молота, показав результат 77,10 м. Кроме успешного выступления, он еще запомнился забавным моментом на церемонии награждения Универсиады.

После вручения медалей прозвучала композиция Gaudeamus. Именно эта песня традиционно звучит на Универсиадах. Однако Михаил ожидал услышать гимн Украины.

«Это не тот гимн», — сказал Кохан, скрестив руки на груди, сигнализировал об ошибке.

Ему сразу объяснил бронзовый призер соревнований Джорджо Оливери из Италии, напомнив, что здесь не будет звучать национальный гимн. Михаил быстро осознал курьезную ситуацию и даже выставил фрагмент с награждения на своей странице в Инстаграме.

Отметим, 24-летний Кохан в прошлом году стал бронзовым призером Олимпиады-2024, уступив в финале лишь канадцу Итану Кацбергу и венгру Бенце Галашу.

Ранее мы писали, что украинец стал чемпионом Европы по современному пятиборью.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Всемирная Универсиада Михаил Кохан Легкая атлетика Гимн Украины

