Самая быстрая женщина мира на дистанции 100 метров посоревновалась против ста незнакомых мужчин. Мелисса уверенно стартовала и выиграла забег, несмотря на то, что участник под номером 35 был очень близок к тому, чтобы ее обогнать перед финишем. Кстати, на кону было 100 тысяч долларов.

Melissa Jefferson-Wooden 🇺🇸 vs. 100 random men!



She won.🤣pic.twitter.com/uiEE5kDgl1 — Track & Field Gazette (@TrackGazette) October 12, 2025

Отметим, что в этом году 25-летняя Джефферсон-Вуден сохранила свою беспроигрышную серию на дистанции 100 метров и лишь раз потерпела поражение на дистанции 200 метров от американской олимпийской чемпионки Парижа-2024 Гэбби Томас.

На чемпионате мира-2025 Мелисса блестяще завоевала золотую медаль в беге на 100 метров. В Токио она показала время 10,61 с — это новый рекорд мировых первенств, а также персонально лучший результат для Джефферсон-Вуден. Она также добавила титул в беге на 200 метров с личным рекордом 21,68 с, став таким образом первой американкой в истории, которая выиграла две медали в спринтерском беге на ЧМ.

На Олимпийских играх в Париже Джефферсон-Вуден завоевала бронзу на 100-метровой дистанции, а также в составе сборной США выиграла золотую медаль в эстафетном беге.

