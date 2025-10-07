«Абсолютный стыд»: звезда шахмат швырнул в толпу фигуру короля чемпиона мира Гукеша — видео
Хикару Накамура своим поступком возмутил пользователей в Сети (Фото: shanethegamer.com)
Второй номер рейтинга ФИДЕ Хикару Накамура (США) одержал победу над действующим чемпионом мира по шахматам Доммараджу Гукешом (Индия).
В Сети завирусилось видео, на котором американец схватил и бросил в толпу фигуру короля Гукеша.
Инцидент случился сразу после победы представителя США в шоу-матче, который проходил в Арлингтоне, штат Техас. Накамура не просто так обрадовался своему успеху, ведь американская сборная разгромила Индию с общим счетом — 5:0.
Видео быстро приобрело популярность — сейчас уже почти два миллиона просмотров и тысячи других реакции. В то же время многие пользователи осудили Накамуру, назвав его поступок позорным и непрофессиональным.
«Нецивилизованное поведение свидетельствует о воспитании», — заявил один из пользователей в Твиттере.
«Абсолютный стыд Накамура. Позор!!! Chess.com», — написал другой.
«Когда-то шахматы были игрой спокойствия, стратегии и спортивного мастерства, но не сегодня. Теперь это WWE [реслинг] в костюмах», — считает поклонник шахмат.
