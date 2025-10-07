«Абсолютный стыд»: звезда шахмат швырнул в толпу фигуру короля чемпиона мира Гукеша — видео

7 октября, 12:23
Поделиться:
Хикару Накамура своим поступком возмутил пользователей в Сети (Фото: shanethegamer.com)

Хикару Накамура своим поступком возмутил пользователей в Сети (Фото: shanethegamer.com)

Второй номер рейтинга ФИДЕ Хикару Накамура (США) одержал победу над действующим чемпионом мира по шахматам Доммараджу Гукешом (Индия).

В Сети завирусилось видео, на котором американец схватил и бросил в толпу фигуру короля Гукеша.

Инцидент случился сразу после победы представителя США в шоу-матче, который проходил в Арлингтоне, штат Техас. Накамура не просто так обрадовался своему успеху, ведь американская сборная разгромила Индию с общим счетом — 5:0.

Реклама

Читайте также:
Магнус Карлсен стал чемпионом мира по киберспорту: шахматист заработал солидную сумму — видео

Видео быстро приобрело популярность — сейчас уже почти два миллиона просмотров и тысячи других реакции. В то же время многие пользователи осудили Накамуру, назвав его поступок позорным и непрофессиональным.

«Нецивилизованное поведение свидетельствует о воспитании», — заявил один из пользователей в Твиттере.

Скриншот
Фото: Скриншот

«Абсолютный стыд Накамура. Позор!!! Chess.com», — написал другой.

Скриншот
Фото: Скриншот

«Когда-то шахматы были игрой спокойствия, стратегии и спортивного мастерства, но не сегодня. Теперь это WWE [реслинг] в костюмах», — считает поклонник шахмат.

Скриншот
Фото: Скриншот

Ранее мы писали, что звезда шахмат Магнус Карлсен впервые стал отцом.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Соцсети Скандал Шахматы Доммараджу Гукеш

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies