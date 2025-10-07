Второй номер рейтинга ФИДЕ Хикару Накамура (США) одержал победу над действующим чемпионом мира по шахматам Доммараджу Гукешом (Индия).

В Сети завирусилось видео, на котором американец схватил и бросил в толпу фигуру короля Гукеша.

Инцидент случился сразу после победы представителя США в шоу-матче, который проходил в Арлингтоне, штат Техас. Накамура не просто так обрадовался своему успеху, ведь американская сборная разгромила Индию с общим счетом — 5:0.

Реклама

That moment when @GMHikaru Nakamura turned around a lost position and checkmated World Champion Gukesh - picking up and throwing Gukesh's king to the crowd, celebrating the 5-0 win of Team USA over Team India!



Video: @adityasurroy21 pic.twitter.com/GuIlkm0GIe — ChessBase India (@ChessbaseIndia) October 5, 2025

Видео быстро приобрело популярность — сейчас уже почти два миллиона просмотров и тысячи других реакции. В то же время многие пользователи осудили Накамуру, назвав его поступок позорным и непрофессиональным.



«Нецивилизованное поведение свидетельствует о воспитании», — заявил один из пользователей в Твиттере.

Фото: Скриншот

«Абсолютный стыд Накамура. Позор!!! Chess.com», — написал другой.

Фото: Скриншот

«Когда-то шахматы были игрой спокойствия, стратегии и спортивного мастерства, но не сегодня. Теперь это WWE [реслинг] в костюмах», — считает поклонник шахмат.

Фото: Скриншот

Ранее мы писали, что звезда шахмат Магнус Карлсен впервые стал отцом.