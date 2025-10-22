Звезда украинского волейбола стал игроком матча в Италии — видео

22 октября, 14:22
Поделиться:
Олег Плотницкий — известный украинский волейболист (Фото: instagram.com/oleh_plotnytskyi)

Олег Плотницкий — известный украинский волейболист (Фото: instagram.com/oleh_plotnytskyi)

Украинский волейболист итальянской Перуджи Олег Плотницкий получил почетную награду за игру против Монцы.

Сильнейшая команда Европы прошлого сезона одержала выездную победу над Монцой в первом матче нового розыгрыша итальянского чемпионата.

Италия. Суперлига
Монца — Перуджа — 1:3 (25:22, 16:25, 23:25, 19:25, 19:25).

Реклама

https://www.youtube.com/watch?v=iFp9uGLHlyA
Читайте также:
«Я ни на кого не обижен»: звездный украинский волейболист объяснил, почему завершил карьеру в сборной в 27 лет

Успешную игру в составе Перуджи провел Олег Плотницкий. Украинский доигровщик по итогам встречи набрал 14 очков — из них 11 в атаке (44% эффективности), два на подаче и один в блоке.

По результативности Олег опередили одноклубники Васим Бен Тара, набравший 19 очков и доигровщик Юки Исикава с 18-ю в активе.

Отметим, что свой второй матч в итальянской Суперлиге Перуджа сыграет дома против Лубе Чивитанова 26 октября.

Напомним, что в этом году Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной, а затем рассказал, рассматривает ли вариант смены спортивного гражданства.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Италия Волейбол Олег Плотницкий

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies