Сильнейшая команда Европы прошлого сезона одержала выездную победу над Монцой в первом матче нового розыгрыша итальянского чемпионата.

Италия. Суперлига

Монца — Перуджа — 1:3 (25:22, 16:25, 23:25, 19:25, 19:25).

Реклама

Успешную игру в составе Перуджи провел Олег Плотницкий. Украинский доигровщик по итогам встречи набрал 14 очков — из них 11 в атаке (44% эффективности), два на подаче и один в блоке.

По результативности Олег опередили одноклубники Васим Бен Тара, набравший 19 очков и доигровщик Юки Исикава с 18-ю в активе.

Отметим, что свой второй матч в итальянской Суперлиге Перуджа сыграет дома против Лубе Чивитанова 26 октября.

Напомним, что в этом году Плотницкий объявил о завершении карьеры в сборной, а затем рассказал, рассматривает ли вариант смены спортивного гражданства.