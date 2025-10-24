Олимпийская чемпионка показала, как она вместе с фехтовальщиком Луиджи Самеле проводит время в живописном месте за границей. На видео любимый украинки целует и обнимает ее на фоне домов. А потом Ольга перевела камеру на природный пейзаж, на котором виднеется закат, озеро и горы.

«Наслаждаться моментом», — замиловала подписью Ольга.

Напомним, в прошлом году Самеле сделал Харлан предложение, на которое она ответила согласием.

В 2024-м на Олимпийских играх украинка завоевала золото в командном турнире по фехтованию на саблях и бронзу в индивидуальных соревнованиях. Как следствие, Ольга стала самой титулованной украинской спортсменкой в истории Игр — на ее счету шесть наград, из которых две золотые.

Кстати, в сентябре жених Харлан с юмором поздравил любимую с днем рождения — итальянец обратился к ней на украинском.