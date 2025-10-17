В ночь на 17 октября Юта Джаз прервала серию из трех поражений, обыграв Портленд Трейл Блейзерс (132:129).

28-летний защитник из Украины вышел в стартовой пятерке из-за травмы колена у новичка Эйса Бейли. Святослав стал одним из самых результативных игроков Юты, получив по 15 очков с форвардом Лаури Маркканеном. Обошел партнеров по команде только разыгрывающий Кейонте Джордж с 20 очками.

За 26 минут на площадке чемпион НБА-2024 успел совершить два подбора и четыре результативные передачи. Также он реализовал шесть из девяти бросков, в частности реализовал лучшие в команде пять дальних бросков (из 10 — 50% реализации). Все свои очки в матче Святослав набрал благодаря попыткам из-за пределов трехочковой линии.

Отметим, что в стартовом матче с Хьюстон Рокетс Михайлюк набрал девять очков. Также он играл против Далласа (2 очка и 2 подбора) и Сан-Антонио (5 очков, 1 подбор, 2 ассиста).

В целом Святослав сыграл 38 матчей (13 в стартовом составе) за Джаз в прошлом регулярном сезоне, в которых набирал в среднем 8,8 очка, 2,4 подбора и 2,0 передачи за 20,0 минут на площадке.

Известно, что Юта Джаз гарантировала Михайлюку контракт на сезон 2025/26 — украинец еще как минимум год проведет в составе клуба. Согласно договору, в августе 2024 года Святослав заключил контракт с Ютой на четыре сезона, из которых только первый был гарантированным.

В ночь на четверг, 23 октября, Юта сыграет дома против Лос-Анджелес Клипперс в первой игре нового сезона лиги.

Ранее мы писали, что лучший новичок НБА-2017 неожиданно завершил карьеру в 32 года.