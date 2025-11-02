Алина Дадерко и Александра Чмух отказались от совместного фото на пьедестал, где была россиянка Полина Павлович (Фото: Скриншот)

Украинские штангистки Алина Дадерко и Александра Чмух успешно выступили на юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Албании.

В весовой категории до 63 кг Дадерко получила сразу три серебряные награды. Украинка заняла второе место в рывке (97 кг), толчке (115 кг) и в сумме двоеборья (212 кг). Вместе с Алиной в этом весе выступала Александра Чмух, которая завоевала бронзу в рывке (91 кг).

После прослушивания гимна Албании в честь победительницы Экиледы Царьи, диктор объявил, что сейчас будет совместное фото медалисток. В этот момент Дадерко покинула подиум и пошла в сторону, чтобы не фотографироваться вместе с «нейтральной» россиянкой Полиной Павлович, которая получила бронзу.

Интересно, что ведущая церемонии пыталась позвать Алину обратно, сначала Алексадра Чмух даже поднялась на подиум, но, все же обе украинки отошли в сторону, отказавшись от совместного фото с представительницей РФ.

Отметим, что в этом году континентальное первенство по тяжелой атлетике для юниоров и юниорок до 20 лет и молодежи до 23 лет продлится в Албании с 28 октября по 4 ноября. Сборную Украины на турнире представляют 23 спортсмена.

Абсолютной чемпионкой Европы U-23 стала украинка Ольга Ивженко. Она выиграла три золотые медали. Спортсменка из Дружковки стала лучшей в рывке (95 килограммов), толчке (115 килограммов) и сумме двоеборья (210 килограммов).

В весовой категории до 48 килограммов две бронзовые медали завоевала Екатерина Малащук. Еще две награды такого уровня в копилку Украины положила Юлия Ковалева (весовая категория до 53 килограммов).

