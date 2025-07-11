В ночь на 11 июля состоялась игра в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Между собой сыграли Бруклин Нетс и Оклахома-Сити Тандер.

В конце третьей четверти произошел необычный инцидент: защитник Тандер Эрик Рейнольдс, случайно отправил мяч в собственное кольцо. Баскетболист, который в июне получил шанс зарекомендовать себя в команде НБА, рассмешил комментаторов.

«Эрик Рейнольдс набрал около 2400 очков в колледже за Сент-Джозеф, а только что набрал свои первые два очка в этом матче… но [забросил мяч] в свою корзину», — сказал один из комментаторов. А другой добавил: «На самом деле это не впервые такое случается».



Отметим, что в своем выпускном сезоне за команду Сент-Джозефс Рейнольдс набирал в среднем 16 очков, сделал 2,9 подборов и 2,6 передач за игру. За четырехлетнюю карьеру в колледже с 2021 по 2025 год Эрик набрал всего 2175 очков.

Кроме того, ошибка перспективного баскетболиста не повлияла на результат игры — Оклахома победила Бруклин Нетс со счетом — 90:81. Самым результативным игроком в составе победителей стал Аджай Митчелл, который набрал 20 очков и совершил пять подборов.

Кстати, по итогам прошлого сезоне Оклахома стала чемпионом НБА, одолев Индиану.

