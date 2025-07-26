Украинка эпично одолела фанатку Путина на чемпионате мира по фехтованию — эмоциональное видео

26 июля, 15:57
На ЧМ-2025 Юлия Бакастова победила россиянку Софию Великую на ЧМ-2025 (Фото: ФФУ)

В Грузии продолжается чемпионат мира по фехтованию, на который организаторы допустили российских и белорусских «нейтральных» спортсменов.

Украинка Юлия Бакастова с драматической победы стартовала на ЧМ-2025 в Тбилиси.

На старте индивидуальных соревнований наша саблистка встретилась с «нейтральной» спортсменкой с российским паспортом Софией Великой. Юлия одолела двукратную олимпийскую чемпионку со счетом — 15:14.

Известно, что во время так называемых президентских выборов в 2018 году россиянка была членом инициативной группы, которая выдвинула кандидатуру президента РФ Владимира Путина. А в прошлом году София Великая стала доверенным лицом российского диктатора, которого снова «избрали» лидером Кремля.

В апреле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против нее.

А в мае россиянку Софию Великую добавили в список кандидатов в комиссию спортсменов Международной федерации фехтования (FIE).

Кстати, ранее на ЧМ завоевала золото Влада Харькова.

Редактор: Александр Волочан

