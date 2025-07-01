Юные украинские каратисты отказались фотографироваться с белорусом — видео

1 июля, 11:17
Юрий Павлюк и Никита Глушку отказались фотографироваться с белорусом (Фото: instagram.com/karate.project)

Юрий Павлюк и Никита Глушку стали призерами третьего этапа Юношеской лиги по карате, который прошел в Порече (Хорватия).

В последний день соревнований за награды боролись атлеты U-14, среди которых были Павлюк и Глушку. Юрий завоевал золото, а Никита стал бронзовым призером.

Вместе с ними на подиуме оказался «нейтральный» атлет из Беларуси Даниил Прокопенко.

Во время церемонии награждения украинские спортсмены отказались от совместного фото с представителем страны-агрессора.

Павлюк и Глушку демонстративно покинули подиум, а их решение встретили аплодисментами.

Ранее сообщалось, что украинскую олимпийскую призерку обокрали в Испании.

Редактор: Дмитрий Данец

