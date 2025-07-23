Била мужа палкой во время матча. Жена баскетболиста сорвала игру из-за семейного бюджета — видео

Жена избила баскетболиста во время матча (Фото: Кадр из видео)

В Никарагуа произошел забавный эпизод во время баскетбольного матча.

Мужчина потратил часть семейного бюджета на взнос для участия в турнире.

Жена, когда узнала про поступок мужа, пришла в ярость. Прямо посреди игры она выбежала на площадку и принялась избивать мужчину палкой.

Игрок был вынужден убежать с площадки, а тренер вместо него выпустил другого баскетболиста на замену.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла место в элите молодежного Евробаскета.

