Била мужа палкой во время матча. Жена баскетболиста сорвала игру из-за семейного бюджета — видео
Жена избила баскетболиста во время матча (Фото: Кадр из видео)
В Никарагуа произошел забавный эпизод во время баскетбольного матча.
Мужчина потратил часть семейного бюджета на взнос для участия в турнире.
Жена, когда узнала про поступок мужа, пришла в ярость. Прямо посреди игры она выбежала на площадку и принялась избивать мужчину палкой.
Игрок был вынужден убежать с площадки, а тренер вместо него выпустил другого баскетболиста на замену.
Ранее сообщалось, что Украина потеряла место в элите молодежного Евробаскета.