Жена избила баскетболиста во время матча (Фото: Кадр из видео)

В Никарагуа произошел забавный эпизод во время баскетбольного матча.

Мужчина потратил часть семейного бюджета на взнос для участия в турнире.

Жена, когда узнала про поступок мужа, пришла в ярость. Прямо посреди игры она выбежала на площадку и принялась избивать мужчину палкой.

Игрок был вынужден убежать с площадки, а тренер вместо него выпустил другого баскетболиста на замену.

