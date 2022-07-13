«Настоящий предатель». Минспорта Украины отреагировало на скандальное участие вице-президента федерации фигурного катания в шоу жены Пескова 13 июля, 23:38 Гутцайт назвал Петренко «настоящим предателем» (Фото:Вадим Гутцайт via Facebook)

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт высказался по поводу скандального участия вице-президента Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Виктора Петренко в шоу Татьяны Навки — супруги пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, которое прошло в РФ.



В эфире телеканала Киев функционер заявил, что узнал это из СМИ. По его словам, он был очень удивлен, ведь только слепой человек может не видеть, что происходит в Украине.

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Чиновник заверил, что сразу позвонил в УФФК, где узнал, что Петренко написал письмо-заявление о выходе из нее.

"Олимпийский чемпион, из Одессы, который имеет гражданство Украины и участвует в этом шоу... Для меня это настоящий предатель. Для меня это вообще непонятно. Человек-победитель поднимал украинский флаг... У меня просто нет слов", – отметил Гутцайт.

Как указывает министр, раньше со стороны функционера не было пророссийских проявлений, и он участвовал в украинском спорте, а в Одессе проводились соревнования в его честь.

"Последствия? Он уже более 20 лет живет в Америке. Не знаю, попал ли он оттуда в Россию. Министерство молодежи и спорта написало письмо в офис президента с просьбой лишить Петренко президентской стипендии, которую он получает как олимпийский чемпион. Я уверен, что ее отменят. Все уже поняли, что это за человек", - резюмировал Гутцайт.

Олимпийский чемпион Олимпиады 1992 года в составе объединенной команды СНГ вышел на лед во время спектакля Аленький цветочек в малиновом пиджаке. Примечательно, что в шоу, состоявшемся в Сочи, также принимали участие российские фигуристы, отстраненные от международных соревнований за полномасштабное вторжение РФ в Украину.

После скандала УФФК убрала со своего сайта сведения о Петренко.



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