Украинская федерация фигурного катания удалила на сайте профиль скандального вице-президента, принявшего участие в шоу жены Пескова 9 июля, 23:43 Петренко в малиновом пиджаке участвовал в шоу Татьяны Навки (Фото:Скриншот видео)

Украинская федерация фигурного катания (УФФК) убрала со своего сайта сведения о своем вице-президенте, который принял участие в шоу Татьяны Навки — супруги пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, которое прошло в РФ.



На ресурсе теперь нет профиля с функционером, хотя он второй вице-президент УФФК и занимается координацией ее международной деятельности.

Фото: Скриншот сайта УФФК для удаления профиля Петренко

Фото: Скриншот сайта УФФК после удаления профиля

Олимпийский чемпион Олимпиады 1992 года в составе объединенной команды СНГ вышел на лед во время спектакля Аленький цветочек в малиновом пиджаке.

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Примечательно, что в шоу, состоявшемся в Сочи, также принимали участие российские фигуристы, отстраненные от международных соревнований за полномасштабное вторжение РФ. К моменту начала войны Петренко находился в Украине.

Ранее сообщалось, что скандальный экс-футболист сборной Украины Иван Ордец решил уехать из России на пятый месяц войны.

Ордец перешел в московское Динамо летом 2019 года. Он не осудил полномасштабное вторжение России в Украину, хотя и выступил против войны, а по завершении сезона в этом году веселился вместе с одноклубниками на корпоративе по случаю завершения сезона.

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