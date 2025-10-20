«Я горжусь этим». Постол вспомнил бой с лучшим боксером мира
Виктор Постол (Фото: Виктор Постол/Instagram)
Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол (33−5, 12 КО) поделился воспоминаниями о поединке с абсолютным чемпионом во втором среднем весе Теренсом Кроуфордом, который состоялся в 2016 году.
Постол рассказал, что перед боем не воспринимал Кроуфорда как особого соперника, ведь тот имел лишь несколько громких побед, сообщает vRINGe.
«Когда узнал, что мне придется боксировать с ним, снова посмотрел его поединки. Ну, с кем он тогда боксировал? Разве что с Гамбоа… Я был настроен, верил в себя. Поэтому вышел и хорошо отбоксировал.
Но он действительно очень-очень хороший боксер. Очень быстрый. Из тех, кто может и сам пойти вперед, и соперника на себя потянуть. Такой, нестандартный, нешаблонный. Думающий боксер", — сказал Постол.
Виктор добавил, что тогда он не представлял, что его оппонент станет величайшим боксером своей эпохи.
«Теперь я действительно горжусь тем, что вышел на ринг с лучшим боксером мира», — подытожил украинский спортсмен.
Бой Постола и Кроуфорда состоялся 23 июля 2016 года в Лас-Вегасе — американец победил единогласным решением судей.
14 сентября 2025 года Кроуфорд победил Альвареса и стал первым боксером в истории, который завоевал звание абсолютного чемпиона мира в трех весовых дивизионах в эпоху четырех титулов.
