«Я горжусь этим». Постол вспомнил бой с лучшим боксером мира

Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол (33−5, 12 КО) поделился воспоминаниями о поединке с абсолютным чемпионом во втором среднем весе Теренсом Кроуфордом, который состоялся в 2016 году.

Постол рассказал, что перед боем не воспринимал Кроуфорда как особого соперника, ведь тот имел лишь несколько громких побед, сообщает vRINGe.

«Когда узнал, что мне придется боксировать с ним, снова посмотрел его поединки. Ну, с кем он тогда боксировал? Разве что с Гамбоа… Я был настроен, верил в себя. Поэтому вышел и хорошо отбоксировал.

Но он действительно очень-очень хороший боксер. Очень быстрый. Из тех, кто может и сам пойти вперед, и соперника на себя потянуть. Такой, нестандартный, нешаблонный. Думающий боксер", — сказал Постол.

Виктор добавил, что тогда он не представлял, что его оппонент станет величайшим боксером своей эпохи.

«Теперь я действительно горжусь тем, что вышел на ринг с лучшим боксером мира», — подытожил украинский спортсмен.

Бой Постола и Кроуфорда состоялся 23 июля 2016 года в Лас-Вегасе — американец победил единогласным решением судей.

14 сентября 2025 года Кроуфорд победил Альвареса и стал первым боксером в истории, который завоевал звание абсолютного чемпиона мира в трех весовых дивизионах в эпоху четырех титулов.

