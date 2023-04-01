Вся в ссадинах и синяках: украинская спортсменка напугала своим видом — фото 1 апреля, 19:24 Виктория Ткачук (Фото:instagram.com/michaelmemmler)

Знаменитая украинская легкоатлетка Виктория Ткачук опубликовала в соцсетях фотографию, которая не на шутку обеспокоила ее поклонников. На снимке лицо спортсменки было все в ссадинах и синяках.

Что с ней произошло, Виктория рассказала в Instagram.

«Тренировочный сбор начался не так, как я себе планировала. В первый день этой недели я сильно упала!

К счастью все обошлось, я ничего серьезного не повредила и остались только кровоподтеки и раны! Такое бывает часто у барьеристов, но падение было без моих любимых барьеров да и вообще на траве! Даже сложно представить это падение в других условиях.

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Виктория после падения / Фото: instagram.com/viktoriiatkachuk_

Бывают разные стороны жизни, но сложности делают нас более опытными", — написала Ткачук в соцсетях.

Виктория Ткачук специализируется в эстафетном беге 4×400 м, а также в беге на 400 м с барьерами. Она многократная чемпионка Украины, серебряная призерка чемпионата Европы. Участница Олимпийских игр.

Ранее мы писали, что в боях за Бахмут погиб украинский легкоатлет.