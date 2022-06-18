Украинская атлетка о коллегах: Пока европейцы предлагают помощь, россияне спрашивают, кто оплатил сборы 18 июня, 15:15 Цей матеріал також доступний українською Виктория Ткачук заявила, что ценит поддержку европейских страны и ее спортсменов (Фото:Виктория Ткачук via Instagram)

Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук рассказала о разнице между европейскими и российскими спортсменами после полномасштабного вторжения РФ в Украину.



Бегунья заявила, что очень ценит поддержку, которую оказала каждая страна. По ее словам, это необходимо для продолжения карьеры украинских атлетов, передает ее слова NRK.

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Она отметила важность того, чтобы жизнь ее коллег-соотечественниц было в безопасности. Легкоатлетка также призвала не останавливаться в оказании помощи, ведь война еще не закончилась.

«Когда я встречаюсь с европейскими спортсменами, меня спрашивают, как я себя чувствую, нужна ли мне помощь и чем могут помочь. Когда я встречаюсь с российскими спортсменами, меня спрашивают, кто оплатил мои сборы. Их интересует не наша семья, а деньги», — убеждена Ткачук.

Атлетка призналась, что получила сообщение от российского спортсмена, который сказал, что не может говорить или протестовать против войны, поскольку боится того, что могут сделать власти — вплоть до того, что заберут его родителей.

Ранее украинская легкоатлетка Анна Рыжикова заявила, что с пожеланиями смерти ей писали российские спортсмены.

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