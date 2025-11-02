Забавная ситуация произошла во время гоночного чемпионата по спидвею в Великобритании.

Винни Фурд между заездами решил забежать в туалет — и попал в ловушку. Дверь никак не открывалась.

«Мне было очень стыдно. К тому же, я был в гоночном костюме без телефона, — вспоминает Фурд. — Повезло, что в соседней кабинке оказался кто-то из журналистов и вызвал подмогу».

Однако и снаружи дверь никак не могли открыть. «Я уже думал, что пропущу гонку», — говорит Винни.

К счастью, быстро сориенторовался босс команды. Он просто взял лом и выломал дверь, освободив своего подопечного.

«Я очень хорошо усвоил урок. Теперь хожу в туалет только до начала гонок», — цитирует Винни Фурда The Sun.

Пришлось ломом ломать дверь / Фото: The Sun

Освобожденный Винни Фурд / Фото: The Sun

19-летний Фурд претендовал на победу в чемпионате Великобритании среди юниоров, однако по ходу гонки в его мотоцикле заклинил двигатель и с мечтами о чемпионстве пришлось попрощаться.

