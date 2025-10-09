«Мир молчит, а мы выживаем»: олимпийская чемпионка эмоционально отреагировала на обстрел по Сумах

Вита Семеренко отреагировала на обстрел ее родного города Сумы (Фото: biathlon.com.ua)

Легендарная украинская биатлонистка Вита Семеренко высказалась про российские атаки на Сумы.

Спортсменка заявила, что город ежедневно переживает обстрелы и взрывы, а мир не реагирует на происходящее.

«Каждый день — новые шахеды, новые потери. Мир молчит, а мы выживаем… Сумы. Каждый день и ночью — взрывы и страх.

Мирных людей убивают дронами. Россия — террор".

Фото: instagram.com/semerenko_vita

Напомним, что 23 марта Вита Семеренко сообщила, что Россия убила ее бабушку. Трагедия произошла, когда оккупанты нанесли удар по Краснополью, что в Сумской области.

Отметим, что сестры-близняшки Вита и Валентина Семеренко родились в Краснополье. В родном городе они начали спортивную карьеру.

В 2014-м в российском Сочи сестры Семеренко в составе сборной Украины стали олимпийскими чемпионками в эстафете. Валентина также является чемпионкой мира 2015 году в масстарте, а Вита имеет личную бронзовую награду Олимпиады-2014 в спринте.

