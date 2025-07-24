«Позорные решения»: чемпионка мира по фехтованию Харькова отреагировала на допуск россиян

24 июля, 18:33
Поделиться:
Влада Харькова выступила против россиян (Фото: instagram.com/vladakharkova)

Влада Харькова выступила против россиян (Фото: instagram.com/vladakharkova)

Чемпионка мира по фехтованию Влада Харькова высказалась о допуске российских спортсменов в статусе нейтральных спортсменов к турниру.

Читайте также:
«Don't push the horses»: Магучих оригинально ответила на хейт фанатов, добавив фразу Усика — видео

По словам девушки, россияне наносят большой вред Украине.

«Это мой третий чемпионат мира, во втором я не участвовала, потому что мы бойкотировали его из-за россиян. Они наносят большой вред как нашей стране, так и спортсменам, всем украинцам. И мне жаль, что позиция мира не является стабильной и не является четкой, что допускаются такие позорные решения о допуске россиян.

Реклама

Поэтому да, это на нас влияет эмоционально, но и одновременно мотивирует вот так выступать, чтобы поднимать флаг Украины и напоминать миру, что война продолжается и мы ведем свою борьбу", — сказала Влада в интервью Чемпиону.

Читайте также:
«Биатлонисты бегут, а рядом россияне с украинцами в окопах»: немецкий спортсмен выступил против атлетов из РФ под нейтральным флагом

Напомним, что Влада выиграла золотую награду на ЧМ-2025 по фехтованию, который проходит в Грузии.

Украинская спортсменка отказалась делать фото с россиянином на церемонии награждения.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Фехтование Фехтовальщики

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies