«Позорные решения»: чемпионка мира по фехтованию Харькова отреагировала на допуск россиян

Чемпионка мира по фехтованию Влада Харькова высказалась о допуске российских спортсменов в статусе нейтральных спортсменов к турниру .

По словам девушки, россияне наносят большой вред Украине.

«Это мой третий чемпионат мира, во втором я не участвовала, потому что мы бойкотировали его из-за россиян. Они наносят большой вред как нашей стране, так и спортсменам, всем украинцам. И мне жаль, что позиция мира не является стабильной и не является четкой, что допускаются такие позорные решения о допуске россиян.

Поэтому да, это на нас влияет эмоционально, но и одновременно мотивирует вот так выступать, чтобы поднимать флаг Украины и напоминать миру, что война продолжается и мы ведем свою борьбу", — сказала Влада в интервью Чемпиону.

Напомним, что Влада выиграла золотую награду на ЧМ-2025 по фехтованию, который проходит в Грузии.

Украинская спортсменка отказалась делать фото с россиянином на церемонии награждения.