Украинская чемпионка отказалась делать фото с россиянином на церемонии награждения ЧМ-2025 по фехтованию — видео

23 июля, 23:23
Влада Харькова выиграла золото на чемпионате мира по фехтованию (Фото: instagram.com/vladakharkova)

Влада Харькова завоевала золото на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Грузии.

Украинская спортсменка на церемонии награждения отказалась от совместного фото с российским спортсменом Кириллом Бородачевым, который стал вице-чемпионом в мужской рапире.

Харькова покинула пьедестал в момент попытки сделать совместное фото всех призеров дня.

https://twitter.com/Ukrsportbase/status/1948087203126784465

Отметим, что Влада повторила лучший результат в одиночной шпаге на чемпионате мира в истории Украины. В шпаге золото в личных соревнований завоевывала Наталья Конрад в 2003 году.

Чемпионат мира-2025 будет продолжаться до 30 июля. Организаторы турнира допустили российских и белорусских «нейтральных» спортсменов.

Редактор: Дмитрий Данец

