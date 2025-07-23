Влада Харькова завоевала золотую медаль на ЧМ-2025 по фехтованию (Фото: International Fencing Federation)

Украинская шпажистка завоевала золотую медаль на ЧМ-2025 по фехтованию, который проходит в Грузии.

В финале соревнования Харькова одолела бронзового призера Олимпиады-2020 и чемпионку Европы-2018 из Эстонии Катрину Лехис.

Чемпионка мира определилась на приоритете — 15:14 в пользу Влады.

Харькова повторила лучший результат в одиночной шпаге на ЧМ в истории Украины. В шпаге золото в личных соревнований завоевывала Наталья Конрад в 2003 году.

До этого Харькова завоевывал три награды в рамках чемпионата Европы: золото в 2022 году, командное золото в 2025 и бронзу в 2022.

Чемпионат мира-2025 будет продолжаться до 30 июля. Организаторы турнира допустили российских и белорусских «нейтральных» спортсменов.