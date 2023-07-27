«Фальшивая нейтральная спортсменка». Владимир Кличко вступился за Ольгу Харлан после дисквалификации на чемпионате мира по фехтованию — фото 27 июля, 21:23 Владимир Кличко (Фото:Instagram)

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко прокомментировал решение FIE дисквалифицировать Ольгу Харлан после того, как она отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой.

В своем Twitter Кличко заявил, что Ольга сохранила свою честь, не пожав окровавленную руку россиянки.

«Ольга Харлан отказалась пожать руку сопернице, которую только что победила. Спортивное руководство решило лишить ее победы.

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Ольга сохранила честь. Она отказалась пожать окровавленную руку фальшивой «нейтральной» спортсменки, которая гордо позирует здесь со своим братом", — написал Кличко.

Olga Kharlan 🇺🇦 refused to shake hands with the opponent she just beat. The sporting authorities decided to withdraw her victory. Olga kept her honor. She refused to shake the bloodied hand of a fake „neutral“ sportswoman, who proudly poses here with her brother. @FIE_fencing pic.twitter.com/eoVIA4kGC3 — Klitschko (@Klitschko) July 27, 2023

Напомним, что Харлан победила Смирнову на чемпионате мира и отказалась пожать ей руку. Судьи признали победу украинки, но организаторы решили дисквалифицировать Ольгу.

Также Элина Свитолина поддержала Харлан и призвала мир уважать решение игнорировать представителей страны-агрессора.

Ранее было обнародовано фото жалобы российской фехтовальщицы на Ольгу Харлан.