«Фальшивая нейтральная спортсменка». Владимир Кличко вступился за Ольгу Харлан после дисквалификации на чемпионате мира по фехтованию — фото

27 июля, 21:23
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Владимир Кличко (Фото:Instagram)

Владимир Кличко (Фото:Instagram)

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко прокомментировал решение FIE дисквалифицировать Ольгу Харлан после того, как она отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой.

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В своем Twitter Кличко заявил, что Ольга сохранила свою честь, не пожав окровавленную руку россиянки.

«Ольга Харлан отказалась пожать руку сопернице, которую только что победила. Спортивное руководство решило лишить ее победы.

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Ольга сохранила честь. Она отказалась пожать окровавленную руку фальшивой «нейтральной» спортсменки, которая гордо позирует здесь со своим братом", — написал Кличко.

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Напомним, что Харлан победила Смирнову на чемпионате мира и отказалась пожать ей руку. Судьи признали победу украинки, но организаторы решили дисквалифицировать Ольгу.

Также Элина Свитолина поддержала Харлан и призвала мир уважать решение игнорировать представителей страны-агрессора.

Ранее было обнародовано фото жалобы российской фехтовальщицы на Ольгу Харлан.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Виталий Кличко Ольга Харлан Фехтование

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