Владимир Кличко посетил учения украинских военных в Германии — фото 22 февраля, 20:07 Кличко поддержал украинских военных (Фото:Виталий Кличко via Instagram)

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко посетил полигон в Германии, где тренируются украинские военные.

Кличко наблюдал за подготовкой украинских воинов в компании министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Фотографиями с полигона поделился брат Владимира — мэр Киева Виталий Кличко.

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«Владимир Кличко вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом побывал на полигоне в Германии, где сейчас тренируются и овладевают навыками управления новым оружием украинские бойцы», — написал Кличко.



Ранее Владимир Кличко обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года.