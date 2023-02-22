Владимир Кличко посетил учения украинских военных в Германии — фото
Кличко поддержал украинских военных (Фото:Виталий Кличко via Instagram)
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко посетил полигон в Германии, где тренируются украинские военные.
Кличко наблюдал за подготовкой украинских воинов в компании министра обороны Германии Бориса Писториуса.
Фотографиями с полигона поделился брат Владимира — мэр Киева Виталий Кличко.
«Владимир Кличко вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом побывал на полигоне в Германии, где сейчас тренируются и овладевают навыками управления новым оружием украинские бойцы», — написал Кличко.
Ранее Владимир Кличко обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года.