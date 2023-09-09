«Проведем бой на саблях». Президент Украины вручил Ольге Харлан орден князя Ярослава Мудрого — фото 9 сентября, 08:55 Владимир Зеленский награждает Ольгу Харлан (Фото:Instagram)

Саблистка Ольга Харлан получила государственную награду от президента Украины Владимира Зеленского.

В своем Instagram фехтовальщица поблагодарила главу государства за то, что он делает для страны и пообещала ему после победы провести бой на саблях.

Спортсменка была награждена орденом Ярослава Мудрого IV степени.

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«Пожать руку и получить государственную награду от нашего президента — это невероятная честь. Спасибо, что крепко стоите за нашу страну, за нашу жизнь.

P. S. После нашей победы мы обязательно проведем еще один бой на саблях, как в далеком 2016 году, и точно будет больше улыбок. Я в это верю", — написала Харлан.

Фото: Instagram Ольги Харлан

Напомним, что Харлан победила россиянку Смирнову в первом раунде чемпионата мира по фехтованию, однако затем была дисквалифицирована за то, что не пожала ей руку. В итоге FIE приостановила дисквалификацию украинки, а МОК пригласил ее на Олимпийские игры в Париже.

Ранее Харлан отреагировала на ракетный удар России по драмтеатру в Чернигове.