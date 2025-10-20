«У меня нет проблем». Чемпион мира рассказал, как в Украине готовится к международным стартам

Владислав Бухов проводит подготовку к чемпионату Европы по плаванию на короткой воде, который состоится со 2 по 7 декабря в Польше.

Украинец тренируется десять раз в неделю и проводит в бассейне примерно полтора часа за одно занятие. Остальная часть нагрузки приходится на тренажерный зал.

Напомним, в 2024 году Бухов, который родился в Донецке, стал чемпионом мира на дистанции 50 метров вольным стилем в Дохе, а также завоевал бронзу чемпионата Европы в Белграде. В то же время летом 2025 года сборная Украины впервые в истории завершила мировое первенство по водным видам спорта без единого финала в плавании.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Владислав рассказал о причинах этого результата, своих тренировках и том, видит ли он проблемы в украинском плавании.

— В каком темпе сейчас работаете?

Сейчас тренируюсь в обычном режиме, как и всегда. В понедельник — две тренировки, во вторник — две, в среду — одна, в четверг — две, в пятницу — две, в субботу — одна, а в воскресенье — выходной. Итого получается десять тренировок в неделю. Так и работаем — как всегда перед соревнованиями.

— А сколько в целом времени проводите в воде, если брать эти десять тренировок?

Если у меня две тренировки в день, то в воде провожу примерно полтора часа за раз. Это зависит от программы — может быть чуть меньше или чуть больше. В тренажерном зале занимаюсь почти каждый день — тоже около полутора часов. Так что в среднем в день получается два-три часа тренировок, если их две.

— К каким соревнованиям сейчас готовитесь, какие планы на ближайшее будущее?

Готовимся к чемпионату Европы по плаванию на короткой воде — он состоится в декабре. После него планируется чемпионат Украины.

— На чемпионате мира этим летом в Сингапуре сборная Украины по плаванию впервые в истории не вышла в финал. Вы как-то искали объяснение, почему так произошло?

Скажем так — почти вся сборная тогда заболела. Так просто сложилось.

— Можете рассказать, какие сейчас есть проблемы в украинском плавании?

Видимо, этот вопрос не совсем ко мне, потому что у меня все хорошо — проблем нет. Для меня украинское плавание делает все, что я прошу. А где оно может развиваться больше — даже не знаю. Я не вникаю в другие вопросы. Мне не интересно, что там с детьми или кадетами — я сосредоточен на себе. С тренером у нас своя подготовка: если нужны сборы — едем на сборы. У нас все хорошо.

