«Я зарабатывал до 9 тысяч гривен». Чемпион мира признался, когда решил стать профессиональным спортсменом

Бухов родом из Донецка, где и начал заниматься плаванием в семь лет. Он уже имел опыт в спортивных дисциплинах, ведь занимался современным пятиборьем, включающим стрельбу, фехтование, конный спорт, плавание и бег.

После того, как Владислав завоевав золото на чемпионате Киева, он осознал, что хочет связать свою жизнь с плаванием профессионально. Приглашение в сборную Украины окончательно убедило его в этом решении.

«Я просто пришел в ближайший бассейн и сказал, что хочу плавать. И начал. Вот так все и произошло. До этого я уже умел плавать. Я занимался современным пятиборьем, а там есть дисциплина плавания, поэтому базовые навыки уже имел.

Когда поехал на чемпионат города Киева и занял там первое место я решил, что хочу заниматься плаванием профессионально. Затем — чемпионат Украины, где через месяц стал вторым. После этого меня взяли в штатную сборную команду Украины. Там начали выплачивать зарплату, обеспечивать всем необходимым — и я подумал, что можно заниматься плаванием профессионально".

По словам спортсмена, в сборной он зарабатывал от шести до девяти тысяч гривен. Также Владислав вспомнил свои первые международные соревнования

«Я зарабатывал или шесть тысяч гривен, или девять. Точно уже не помню — где-то в этих пределах.

После этого я уже выступил на чемпионате Европы среди юниоров в Финляндии. Это был мой первый старт за границей. Я волновался, но никак не боролся с этим. Это надо просто принять. Это абсолютно нормально. Главное — осознать, что это естественная часть соревнований, и просто выполнять свою работу", — сказал Бухов для NV.

Напомним, в 2024 году Бухов стал чемпионом мира на дистанции 50 метров вольным стилем в Дохе, а также завоевал бронзу чемпионата Европы в Белграде. В то же время летом 2025 года сборная Украины впервые в истории завершила мировое первенство по водным видам спорта без единого финала в плавании.

