Патриотическое поведение: легкоатлет удивил реакцией на гимн Украины — видео 2 августа, 20:44 Владислав Шепелев (Фото:facebook.com/olympicua)

Владислав Шепелев не смог принять участие на чемпионате Украины по легкой атлетике из-за травмы, но стал одним из главных персонажей.

Спортсмен, который специализируется на тройном прыжке, приехал в Луцк, чтобы получить свою бронзовую медаль Европейских игр, которую он завоевал 23 июня в Польше.

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«Сезон окончен, я отдыхаю, готовлюсь к осеннему сезону. Там будет интересно. Нога почти восстановилась, еще нужно немного реабилитации», — сказал спортсмен.

Журналистка «Суспільне Спорт» задала вопрос Владиславу о том, когда он начнет прыжковые тренировки, однако ответ не получила. Шепелев перестал общаться с представительницей СМИ, ведь зазвучал гимн Украины.

Момент с участием украинца стал вирусным в сети, а сам спортсмен получил несколько десятков комплиментов за свое поведение.



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