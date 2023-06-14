Защитники Украины ликвидировали на войне известного российского спортсмена-вагнеровца, завербованного из колонии
Максим Бархатов (Фото:Фото из открытых источников)
Воины ВСУ ликвидировали российского пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов, который пришел оккупировать украинскую землю.
По информации Telegram-канала ТВК, Бархатов был ликвидирован возле Бахмута еще в апреле этого года, однако о смерти оккупанта стало известно только теперь.
Бархатов был многократным чемпионом мира и заслуженным мастером спорта России.
В 2022 году, находясь на должности директора Татышев-парка в Красноярске, был приговорен к шести годам строгого режима за взятки и легализацию преступных доходов.
В начале 2023 года Бархатов был завербован из колонии в состав ЧВК Вагнер.
Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами погиб 25-летний украинский футболист Вячеслав Савицкий.