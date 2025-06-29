Третий триумф подряд. Украина одержала волевую победу над Болгарией в волейбольной Лиге наций

Украина проиграла первый сет, но выиграла матч (Фото: volleyballworld.com)

Мужская сборная Украины по волейболу одолела Болгарию в заключительном матче второй недели Лиги наций.

Болгария выиграла первый сет со счетом 25:20, однако во второй партии украинцам удалось взять реванш 25:19.

Третий сет оказался наиболее драматичным — украинцы вырвали победу 26:24. В четвертой партии сине-желтые завершили начатое дело — 25:22.

Эта победа стала для Украины третьей подряд. Сине-желтые набрали 15 очков и занимают пятое место.

Следующий матч Лиги наций Украина сыграет 16 июля против Нидерландов.

Болгария — Украина 1:3 (25:20, 19:25, 24:26, 22:25)

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре Украина обыграла Японию, а перед этим одолела Турцию.