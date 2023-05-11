«Не мог выехать». В сборную Украины вызвали волейболиста, который выступал в России после начала войны — игрок нашел оправдание 11 мая, 11:58 Даниил Пивоваренко играл и развлекался в России после начала войны (Фото:Даниил Пивоваренко via Instagram)

19-летний волейболист Даниил Пивоваренко получил вызов в сборную Украины, несмотря на выступления за новосибирский Локомотив после полномасштабного вторжения России.

Об этом рассказал журналист Андрей Сенькив, сообщает Tribuna.com.

Пивоваренко с Локомотивом стал бронзовым призером Молодежной лиги России, после чего позировал на фоне российской символики.

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Фото: Tribuna.com

Более того, он отдыхал в одном из SPA-центров Новосибирска, о чем сам рассказал в своем аккаунте в Instagram, опубликовав фото.



Фото: Даниил Пивоваренко via Instagram

Позже волейболист перешел в испанский клуб Рио Дуэро, а теперь получил вызов в сборную Украины.

В интервью Sport.ua Пивоваренко попытался объяснить свои выступления в России.

«Хотел покинуть пределы России уже 24 февраля, но сдерживал контракт. Просто взять и уехать не мог. Начал совещаться с папой. С его помощью пытались расторгнуть контракт. Но это оказалось непростой задачей. Переговоры продолжались больше месяца и в итоге зашли в тупик», — сказал Пивоваренко.

Пивоваренко добавил, что с помощью отца и знакомых волейболистов ему все же удалось уехать в Турцию.

«Мы выбирались поздней ночью, примерно в пять утра. Даже боюсь представлять, что было бы, если бы меня поймали на границе. И все получилось.



Очень рад, что смог покинуть пределы России", — рассказал спортсмен.

Отдых в новосибирском SPA-центре волейболист объяснил контрактными обязательствами.

«В контракте нам прописали, что обязуемся выставлять рекламные посты о наших спонсорах на собственных страницах в инстаграмме», — добавил Пивоваренко.

Ранее сообщалось, что бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Николай Морозюк стал спортивным директором футбольного клуба Красава, которым владеет российский блогер Евгений Савин.