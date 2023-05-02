Восьмерых россиян не допустили к чемпионату мира по дзюдо из-за поддержки войны против Украины 2 мая, 13:32 Чемпионат мира по дзюдо пройдет в столице Катара с 7 по 14 мая (Фото:IJF)

Международная федерация дзюдо (IJF) позволила спортсменам из России и Беларуси участвовать на чемпионате мира по дзюдо 2023 года в Дохе под нейтральным флагом, но восьмерых россиян таки не допустили к турниру.

Организация заказала независимую проверку российских спортсменов и делегатов относительно их позиции о вторжении РФ в Украину, сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо.

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«После тщательного изучения данных восьми членам делегации было отказано в участии после голосования исполнительного комитета», — говорится в заявлении.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет в столице Катара с 7 по 14 мая.



Ранее сообщалось, что Украина отказалась ехать на чемпионат мира по дзюдо из-за допуска России.