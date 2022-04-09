Олимпийский чемпион Абраменко передал для помощи Украине призовые от Министерства обороны

9 апреля, 15:00
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Александр Абраменко (Фото:REUTERS/Mike Blake)

Александр Абраменко (Фото:REUTERS/Mike Blake)

Олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призер зимней Олимпиады-2022 фристайлист Александр Абраменко финансово помог Украине.

Для помощи своей стране Абраменко пожертвовал 100 тысяч гривен, которые он получил в качестве призовых от Министерства обороны Украины, сообщает Укринформ.

50 тысяч гривен Абраменко перечислил волонтерам города Николаев, другую половину - в благотворительный фонд Страна спорта, который занимается гуманитарными целями.

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Ранее сообщалось, что звездный украинский каратист Станислав Горуна ради помощи ВСУ решил продать бронзовую медаль, которую он завоевал на Олимпиаде-2022 в Токио.

Ранее главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт выставил на продажу медаль за победу в Кубке УЕФА, которую он завоевал в 2009 году, выступая за донецкий Шахтер. Награду удалось продать за 220 тысяч гривен.

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Теги:   Война в Украине Александр Абраменко

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